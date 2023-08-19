Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

WSJ: SpaceX удалось сократить убытки в 2022 году

Опубликовано:

Логотип SpaceX
SpaceX. Иллюстративное фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Ракетной компании Илона Маска SpaceX удалось сократить убытки по итогам 2022 года. Это хороший показатель для компании, которая в предыдущие два года фиксировала большие убытки, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении журналистов The Wall Street Journal, SpaceX получила 55 млн долларов прибыли при выручке в 1,5 млрд долларов в первом квартале 2023 года. Прибыль пришла после двух лет значительных убытков SpaceX, которая вкладывала деньги в строительство ракеты, которую так и не удалось запустить.

Компания SpaceX, основанная Маском более двух десятилетий назад, занимает доминирующее положение на рынке США. Космическое агентство США NASA зависит от компании. У агентства нет внутренней альтернативы SpaceX для доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

Так как SpaceX находится в частной собственности, то держит в секрете информацию о своих финансах. Некоторые люди, имеющие долю в SpaceX, понятия не имеют, сколько денег компания зарабатывает или теряет. Многие инвесторы SpaceX рассматривают свои активы как долгосрочную инвестицию и говорят, что их не волнуют результаты.

Согласно данным документов, к которым получили доступ журналисты, расходы компании за 2022 год составили 5,2 млрд долларов по сравнению с 3,3 млрд долларов годом ранее. Выручка удвоилась до 4,6 млрд долларов, что помогло компании сократить убытки до 559 млн долларов с 968 млн долларов в 2021 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2033009-wsj-spacex-udalos-sokratit-ubytki-v-2022-godu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.