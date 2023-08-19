WSJ: SpaceX удалось сократить убытки в 2022 году

SpaceX. Иллюстративное фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Ракетной компании Илона Маска SpaceX удалось сократить убытки по итогам 2022 года. Это хороший показатель для компании, которая в предыдущие два года фиксировала большие убытки, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Согласно документам, оказавшимся в распоряжении журналистов The Wall Street Journal, SpaceX получила 55 млн долларов прибыли при выручке в 1,5 млрд долларов в первом квартале 2023 года. Прибыль пришла после двух лет значительных убытков SpaceX, которая вкладывала деньги в строительство ракеты, которую так и не удалось запустить.

Компания SpaceX, основанная Маском более двух десятилетий назад, занимает доминирующее положение на рынке США. Космическое агентство США NASA зависит от компании. У агентства нет внутренней альтернативы SpaceX для доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

Так как SpaceX находится в частной собственности, то держит в секрете информацию о своих финансах. Некоторые люди, имеющие долю в SpaceX, понятия не имеют, сколько денег компания зарабатывает или теряет. Многие инвесторы SpaceX рассматривают свои активы как долгосрочную инвестицию и говорят, что их не волнуют результаты.

Согласно данным документов, к которым получили доступ журналисты, расходы компании за 2022 год составили 5,2 млрд долларов по сравнению с 3,3 млрд долларов годом ранее. Выручка удвоилась до 4,6 млрд долларов, что помогло компании сократить убытки до 559 млн долларов с 968 млн долларов в 2021 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2033009-wsj-spacex-udalos-sokratit-ubytki-v-2022-godu/