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Disney планирует заработать, следуя стратегии Netflix

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Человек держит смартфон с приложением Disney+
Disney+. Иллюстративное фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

В Disney сообщили о потере части выручки из-за спада туристической активности во Флориде и забастовки сценаристов в Голливуде. Компания решила отреагировать на данное событие в стиле Netflix, передает The Wall Street Journal.

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В компании объяснили, что собираются пересмотреть ценовую политику, связанную с подпиской на стриминговый сервис Disney+. Так, тарифный план с рекламой будет стоить дешевле, чтобы компания могла привлечь больше пользователей именно на этот тариф. Кроме того, в следующем году Disney начнет строже следить за пользователями, которые делятся с родственниками и друзьями паролем от своей учетной записи.

Эксперты отмечают, что Disney выбрала двигаться по проторенному пути, который ранее проложил Netflix. В прошлом году эта компания также объявила о запуске тарифного плана с рекламой и начала бороться за индивидуальное использование учетных записей. Акции Netflix выросли на 87% за последние 12 месяцев. В то же время акции Disney подешевели на целых 19%.

Возвращение Боба Айгера на пост генерального директора Disney не слишком изменило эту ситуацию. Однако именно он является инициатором запуска нового тарифного плана. По словам Айгера, рынок рекламы в стриминговых сервисах набирает обороты, и компаниям важно грамотно воспользоваться данной возможностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2031948-disney-planiruet-zarabotat-sleduya-strategii-netflix/

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