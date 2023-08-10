Meta распустила команду ученых, изучающих структуру белка

Штаб-квартира Meta. Иллюстративное фото: Josh Edelson/AFP via Getty Images

Meta распустила команду, занимавшуюся разработкой искусственного интеллекта, способного прогнозировать структуру белков. Технологический гигант намерен сконцентрироваться на коммерчески перспективных проектах, сообщает Financial Times.

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Примерно дюжина ученых трудилась над проектом ESMFold, целью которого было обучение языковой модели, способной анализировать обширные биологические данные для предсказания структуры белков. Компании, разрабатывающие новые лекарства, высоко оценили этот проект.

Согласно сведениям собственных источников Financial Times, данная исследовательская группа была распущена весной 2023 года в рамках крупной реорганизации, проведенной в Meta. Ранее роспуск команды официально не подтверждался.

Это подразделение было относительно небольшим по сравнению с другими научными группами Meta, в которых трудятся тысячи ученых и инженеров. Тем не менее, это решение свидетельствует о стремлении компании сконцентрироваться на более прибыльных проектах, а не на тех, которые могут быть успешны лишь в долгосрочной перспективе.

Янив Шмуэли, бывший ученый-исследователь и технический руководитель в Meta AI, который работал над ESMFold, отметил, что Meta полностью пересмотрела свою исследовательскую деятельность и сфокусировалась на проектах, способствующих развитию компании.

Ранее генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил 2023 год годом эффективности. Это заявление сопровождалось сокращением рабочих мест, в результате которого около 20 тысяч сотрудников остались без работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2031788-meta-raspustila-komandu-uchenyh-izuchayuschih-strukturu-belka/