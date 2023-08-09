Ближайший соратник Маска покинет Tesla

Tesla. Иллюстративное фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

Один из ближайших соратников Илона Маска и финансовый директор Tesla Зак Киркхорн уходит из компании. В настоящее время Tesla пытается сократить расходы на фоне снижения цен на электрокары, передает Financial Times.

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Как говорится в официальном заявлении компании, на посту финансового директора Зака Киркхорна заменит Вайбхав Танеджа, который с 2019 года являлся главным бухгалтером Tesla. При этом Киркхорн останется в компании до конца года, чтобы плавно передать свои полномочия Танедже. В официальном заявлении Киркхорна поблагодарили за значительный вклад в развитие компании.

Киркхорн являлся "ветераном Tesla", проработавшим в компании на протяжении 13 лет. За время его деятельности на посту финансового директора компания сначала достигла безубыточности, а затем смогла добиться доходов на уровне 7 млрд долларов в 2022 году. Он также был одним из ближайших соратников Илона Маска. По мнению экспертов, зачастую именно Киркхорн был способен спокойно разъяснить инвесторам и акционерам сложные идеи, которые приходили в голову эксцентричному Маску.

Так, инвесторы забеспокоились, когда в июле Маск заявил, что Tesla потратит миллиард долларов на разработку суперкомпьютера Dojo. Киркхорн смог объяснить, что речь идет о затратах на исследования и капитальных затратах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2031644-blizhayshiy-soratnik-maska-pokinet-tesla/