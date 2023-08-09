Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Zoom планирует вернуть в офисы сотрудников, работающих на удаленке

Опубликовано:

Человек присутствует на конференции в zoom
Zoom-конференция. Иллюстративное фото: Alistair Berg/Getty Images

Компания-разработчик самого популярного приложения для организации видеоконференций Zoom объявила о намерении вернуть в офисы сотрудников, работающих на удаленке, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Приложение Zoom во время пандемии стало символом удаленной работы. Однако сама компания-разработчик приложения следует примеру других предприятий технологического сектора и планирует вернуть сотрудников в офис. Работникам сообщили, что если они живут в радиусе 80 км от одного из офисов Zoom, то должны будут приходить на работу в офис как минимум два раза в неделю.

Журналисты Quartz прокомментировали данный факт и написали, что решение Zoom можно расценить как жесткую сатиру. Главный продукт компании направлен на предприятия, работающие в удаленном формате. Возвращая сотрудников в офисы, Zoom как будто бы отказывается следовать собственной философии и не подает пример другим предприятиям.

Как отмечают эксперты, из всех предприятий, которые выиграли во время пандемии, Zoom занимает особое место. Приложение для организации видеоконференций стало практически универсальным, а его название стало нарицательным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2031641-zoom-planiruet-vernut-v-ofisy-sotrudnikov-rabotayuschih-na-udalenke/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.