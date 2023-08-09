Zoom планирует вернуть в офисы сотрудников, работающих на удаленке

Zoom-конференция. Иллюстративное фото: Alistair Berg/Getty Images

Компания-разработчик самого популярного приложения для организации видеоконференций Zoom объявила о намерении вернуть в офисы сотрудников, работающих на удаленке, передает Quartz.

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Приложение Zoom во время пандемии стало символом удаленной работы. Однако сама компания-разработчик приложения следует примеру других предприятий технологического сектора и планирует вернуть сотрудников в офис. Работникам сообщили, что если они живут в радиусе 80 км от одного из офисов Zoom, то должны будут приходить на работу в офис как минимум два раза в неделю.

Журналисты Quartz прокомментировали данный факт и написали, что решение Zoom можно расценить как жесткую сатиру. Главный продукт компании направлен на предприятия, работающие в удаленном формате. Возвращая сотрудников в офисы, Zoom как будто бы отказывается следовать собственной философии и не подает пример другим предприятиям.

Как отмечают эксперты, из всех предприятий, которые выиграли во время пандемии, Zoom занимает особое место. Приложение для организации видеоконференций стало практически универсальным, а его название стало нарицательным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2031641-zoom-planiruet-vernut-v-ofisy-sotrudnikov-rabotayuschih-na-udalenke/