Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Илон Маск заявил, что до боя с Цукербергом ему может понадобиться операция

Опубликовано:

Марк Цукерберг и Илон Маск
Марк Цукерберг и Илон Маск. Фото: MANDEL NGAN,ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images

Илон Маск, ранее объявивший, что бой с Цукербергом будет транслироваться на платформе X, собирается пройти МРТ. По словам предпринимателя, ему также может потребоваться операция, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Самый богатый человек в мире и владелец платформы X (бывшая Twitter) сообщил, что в начале этой недели собирается пройти магнитно-резонансную томографию, чтобы обследовать состояние своей шеи и верхней части спины. Предприниматель также сообщил, что ему может понадобиться операция.

Незадолго до этого Маск заявил, что его бой с руководителем Meta Марком Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире на X. Кроме того, доходы, полученные от зрителей, он обещал направить на благотворительную помощь ветеранам.

52-летний Маск вызвал 39-летнего Цукерберга на бой в клетке еще в середине июня. По словам бизнесмена, он регулярно поднимает тяжести и тренируется, чтобы подготовиться к бою. В воскресенье, 6 августа, Марк Цукерберг опубликовал пост в Threads, в котором сообщил, что готов вступить в бой хоть сегодня, однако он предлагает Маску конкретную дату — 26 августа.

Марк Цукерберг известен как любитель боевых искусств, который регулярно участвует в турнирах по джиу-джитсу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2031489-ilon-mask-zayavil-chto-do-boya-s-tsukerbergom-emu-mozhet-ponadobitsya-operatsiya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.