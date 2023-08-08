Илон Маск заявил, что до боя с Цукербергом ему может понадобиться операция

Марк Цукерберг и Илон Маск. Фото: MANDEL NGAN,ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images

Илон Маск, ранее объявивший, что бой с Цукербергом будет транслироваться на платформе X, собирается пройти МРТ. По словам предпринимателя, ему также может потребоваться операция, передает Bloomberg.

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Самый богатый человек в мире и владелец платформы X (бывшая Twitter) сообщил, что в начале этой недели собирается пройти магнитно-резонансную томографию, чтобы обследовать состояние своей шеи и верхней части спины. Предприниматель также сообщил, что ему может понадобиться операция.

Незадолго до этого Маск заявил, что его бой с руководителем Meta Марком Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире на X. Кроме того, доходы, полученные от зрителей, он обещал направить на благотворительную помощь ветеранам.

52-летний Маск вызвал 39-летнего Цукерберга на бой в клетке еще в середине июня. По словам бизнесмена, он регулярно поднимает тяжести и тренируется, чтобы подготовиться к бою. В воскресенье, 6 августа, Марк Цукерберг опубликовал пост в Threads, в котором сообщил, что готов вступить в бой хоть сегодня, однако он предлагает Маску конкретную дату — 26 августа.

Марк Цукерберг известен как любитель боевых искусств, который регулярно участвует в турнирах по джиу-джитсу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2031489-ilon-mask-zayavil-chto-do-boya-s-tsukerbergom-emu-mozhet-ponadobitsya-operatsiya/