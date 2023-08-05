Работники Google обвинили компанию в нарушении трудового закона

Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью. Фото: Marlena Sloss/Bloomberg via Getty Images

Профсоюз работников Alphabet обвинил руководство Google в нарушении федерального закона США о труде, который запрещает наказывать сотрудников за создание профсоюзных организаций, передает Bloomberg.

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Согласно заявлению, поданному 3 августа в Национальный совет по трудовым отношениям, более 70% сотрудников, в число которых входят 118 писателей, графических дизайнеров и координаторов, создающих внутренний и внешний контент Google, в июле они были уведомлены, что потеряют работу.

Рабочие, в чьи обязанности входило улучшение качества работы поисковой системы Google и чат-бота с искусственным интеллектом, были наняты через подрядчика Accenture. Но профсоюз утверждает, что по закону руководство Alphabet также является их начальниками. Они просят Национальный совет признать Alphabet их прямым руководством, которое обязано вести переговоры с сотрудниками, решившимися на объединение в профсоюзы.

Одна из сотрудниц Анджал Мухаммед заявила, что новость о сокращении появилась сразу после того, как работники решили объединиться в профсоюз. По ее словам, это несправедливая трудовая практика. Поэтому сотрудники хотят привлечь Google и Accenture к ответственности.

В Accenture отказались от комментариев. В Google еще в июле заявляли, что компания уважает права сотрудников, но все вопросы должны решаться между работниками и Accenture, их непосредственным нанимателем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2031258-rabotniki-google-obvinili-kompaniyu-v-narushenii-trudovogo-zakona/