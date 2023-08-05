Доходы Apple от подписок впервые достигли 21 млрд долларов

Apple. Иллюстративное фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Доходы Apple от подписок на дополнительные сервисы компании впервые достигли рекордного уровня в 21 млрд долларов. Общее число подписчиков, пользующихся платными услугами Apple, составило миллиард пользователей, передает

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В Apple сообщили, что на доходы от платных сервисов приходится четверть общего объема продаж технологической компании из Купертино. Так, Apple удалось продать подписки на платные сервисы на 21 млрд долларов. Общая сумма чистых продаж компании за последние три месяца составила 81 млрд долларов.

Услуги, предоставляемые Apple по подписке, включают в себя такие сервисы как стриминг Apple TV+, музыкальное приложение Apple Music, облачное хранилище iCloud. Этими сервисами клиенты могут пользоваться на различных устройствах Apple: iPhone, iPad, Mac и Apple Watch.

Год назад компания объявляла, что общее количество подписчиков на сервисы составляет 860 млн пользователей. Это означает, что за год Apple удалось привлечь 140 млн новых клиентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2031257-dohody-apple-ot-podpisok-vpervye-dostigli-21-mlrd-dollarov/