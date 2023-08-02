Конфликт из-за вывески X обострил отношения Илона Маска с властями Сан-Франциско

Вывеска X. Фото: JOSH EDELSON/AFP via Getty Images

Знак X был демонтирован с крыши здания в Сан-Франциско, в котором располагается офис компании, ранее известной как Twitter. Это было сделано после жалоб жителей мегаполиса, передает The Wall Street Journal.

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Компания X установила вывеску со своим новым логотипом на крыше здания, в котором находится ее штаб-квартира, еще в пятницу. Сразу после этого жители Сан-Франциско стали жаловаться на яркость вывески, а также высказывать опасения по поводу того, что она может упасть с крыши. Власти Сан-Франциско заявили, что получили 24 жалобы от граждан.

Согласно заявлению, размещенному на сайте городского департамента строительной инспекции, вывеска была установлена на крыше без разрешения. При этом представитель компании ответил чиновникам, что вывеска была размещена на крыше временно. Исключительно на время проведения мероприятия, после которого ее должны были убрать, что и было сделано позднее.

Ребрендинг Twitter, о котором Илон Маск заявил в июле, вызвал неоднозначную реакцию общественности. Тот факт, что власти Сан-Франциско публично признали незаконность установки вывески X на крыше здания, демонстрирует напряженность в отношениях Маска с властями. Предприниматель не раз критиковал состояние центра города и называл его "постапокалиптическим".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2030816-konflikt-iz-za-vyveski-x-obostril-otnosheniya-ilona-maska-s-vlastyami-san-frantsisko/