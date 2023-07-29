Intel продемонстрировала лучший уровень продаж, чем предсказывали аналитики

Офис Intel. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Intel продемонстрировала лучший уровень продаж во втором квартале 2023 года, чем предсказывали аналитики. Однако крупному производителю микросхем все еще приходится существовать в условиях сниженного глобального спроса на свой главный товар, передает Financial Times.

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Продажи процессоров Intel для ПК упали на 12% во втором квартале, до 6,8 млрд долларов. При этом аналитики предполагали, что показатели компании будут еще хуже, а продажи упадут на 21%. На фоне этого известия акции компании выросли в цене на 8,1%.

В настоящее время американский производитель микросхем стремится стабилизировать свой бизнес и завершить четырехлетний план восстановления. Но, несмотря на то, что рынок ПК, вероятно, вернется к "нормальным" темпам развития во второй половине 2023 года, избыток товарных запасов будет сказываться на развитии центров обработки данных Intel. Об этом заявил финансовый директор компании Дэвид Зинснер.

Он спрогнозировал, что Intel продемонстрирует умеренное восстановление во втором полугодии. Повсеместное развитие генеративного искусственного интеллекта является актуальной проблемой для Intel, поскольку эта тенденция поднимает важный вопрос: не откажутся ли клиенты центров обработки данных от этих услуг в пользу покупки дополнительных графических процессоров, необходимых для ускорения обработки данных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2030422-intel-prodemonstrirovala-luchshiy-uroven-prodazh-chem-predskazyvali-analitiki/