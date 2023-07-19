Илон Маск заявил, что доходы Twitter от рекламы сократились в два раза

Илон Маск. Фото: Chesnot/Getty Images

Илон Маск заявил, что доходы Twitter от рекламы сократились вдвое. Компания терпит убытки из-за недостатка рекламных контрактов и большой долговой нагрузки, передает Quartz.

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Еще в марте владелец Twitter заявлял, что компания может оказаться в плюсе весной либо летом 2023 года. Месяцем позже Илон Маск высказался, что большинство рекламодателей, расторгнувших договор с Twitter после смены владельца, должны вернуться.

Однако прошел июнь, а ни одно из его предположений не сбылось. Собственник соцсети признался, что у Twitter есть проблемы с доходами. У этого есть две основные причины: падение доходов от рекламы, которые сократились на целых 50%, а также большая долговая нагрузка.

Журналисты Quartz отмечают, что причиной таких последствий могут быть неэффективные действия самого Маска, который сначала организовал массовые увольнения в компании, затем отказался платить поставщикам, арендодателям и подрядчикам облачных услуг.

Кроме того, часть бывших высокопоставленных сотрудников утверждают, что им полагается выходное пособие. Некоторые из них также требуют возмещения расходов на судебные издержки, которые они понесли из-за своей работы в Twitter. Еще одной проблемой соцсети являются претензии музыкальных лейблов, которые утверждают, что в Twitter нарушаются права музыкантов.

При этом Илон Маск все еще настроен оптимистично. Он заявил, что Twitter не получил доходов от рекламы, на которые рассчитывал в июне, но вполне возможно, что июль оправдает ожидания руководства компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2029069-ilon-mask-zayavil-chto-dohody-twitter-ot-reklamy-sokratilis-v-dva-raza/