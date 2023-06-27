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TikTok собирается инвестировать 10 млрд долларов в экономику Индонезии

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Индонезия
Индонезия. Иллюстративное фото: pexels.com

ByteDance, материнская компания TikTok, собирается инвестировать миллиарды долларов в развитие рынка в Юго-Восточной Азии. По словам исполнительного директора Шоу Зи Чу, только Индонезия получит 10 млрд долларов инвестиций в течение следующих пяти лет. Компания пытается развивать новые рынки, сталкиваясь с давлением регуляторов в США, передает Financial Times.

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Политическое противодействие и попытки запретить TikTok в США частично объясняют наращивание позиций компании в Юго-Восточной Азии. Численность населения данного региона составляет почти 700 миллионов человек, и эта аудитория является критически важной для будущего развития социальной сети.

Приложение было запущено в регионе только в 2021 году, но собственная торговая площадка TikTok Shop, по данным FT, позволит рынку электронной коммерции Индонезии вырасти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, согласно предварительным прогнозам, в этом году приложение достигнет 15 млрд долларов валовых продаж товаров в Юго-Восточной Азии, и эта цифра будет представлять основную часть его продаж через TikTok по всему миру.

Несмотря на это, TikTok находится в уязвимом положении даже в этом регионе. Например, в апреле министерство информации Вьетнама заявило, что проведет расследование в отношении платформы TikTok, поскольку "токсичный" контент, который публикуют пользователи, представляет угрозу для молодежи, культуры и традиций страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2026385-tiktok-sobiraetsya-investirovat-10-mlrd-dollarov-v-ekonomiku-indonezii/

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