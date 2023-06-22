Dyson будет нанимать новых людей для улучшения ПО наушников с функцией очистителя воздуха

Dyson. Фото: Jeremy Moeller/Getty Images

Компания Dyson, известная такими сверхпопулярными товарами, как стайлер для укладки волос, пылесос и очиститель воздуха, в настоящее время работает над расширением линейки продуктов. Компания планирует нанять еще две тысячи инженеров по всему миру, чтобы создать устройства нового поколения, передает CNBC.

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Недавно выпущенные устройства Dyson, в том числе робот-пылесос 360 Vis Nav, оснащены новыми "интеллектуальными" функциями. Все это требует разработки нового программного обеспечения. Поэтому компания стремительно расширяет штат сотрудников. Технический директор Dyson, Джон Черчилль, отметил, что за последние годы штат разработчиков ПО увеличился десятикратно.

"Мы ищем самых талантливых специалистов: от выпускников колледжей до опытных профессионалов, которые готовы присоединиться к нам и вывести Dyson в мир передового программного обеспечения", — сказал Джон Черчилль.

Директор Dyson по вопросам робототехники Кашьяп Чандрасекар, добавил, что компания планирует нанять еще две тысячи инженеров по всему миру. По его словам, робототехника и разработка ПО являются самыми перспективными направлениями, требующими новых кадров.

Помимо пылесоса, компания в настоящее время пытается усовершенствовать еще одно устройство. Наушники Dyson Zone, которые также можно использовать в качестве портативного очистителя воздуха.

После презентации продукта наушники получили критику за их громоздкий внешний вид. Эксперты также отметили, что цена в 999,99 долларов завышена для такого устройства. Однако руководство компании настроено оптимистично. По их словам, первая версия каждого устройства — это лишь ступенька к чему-то большему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2025733-dyson-budet-nanimat-novyh-lyudey-dlya-uluchsheniya-po-naushnikov-s-funktsiey-ochistitelya-vozduha/