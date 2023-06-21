Сделка Adobe и Figma на 20 млрд долларов станет предметом антимонопольного расследования в ЕС

Adobe. Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Сделка Adobe на сумму 20 млрд долларов по приобретению конкурента Figma должна стать предметом длительного антимонопольного расследования в ЕС. Это еще одно препятствие, которое предстоит преодолеть софтверному гиганту на пути консолидации рынка цифрового дизайна, передает Financial Times.

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Как сообщают источники FT, европейские антимонопольные регуляторы готовятся начать официальное расследование сделки в конце 2023 года из-за опасений, что данное соглашение может привести к блокировке инноваций и более высоким ценам. Многие сделки по поглощению мелких компаний более крупными подвергаются контролю, которое в ЕС называют расследованием "этапа 1".

Как правило, такое расследование длится несколько месяцев. Однако источники FT предполагают, что власти ЕС планируют провести очень подробное расследование "этапа 2", которое может продлиться еще несколько месяцев и в конечном итоге может полностью сорвать сделку.

Этот шаг является еще одним ударом по предполагаемому приобретению, которое уже находится под прицелом мировых регуляторов. Великобритания начала расследование сделки в прошлом месяце, в то время как Министерство юстиции США также готовит иск о блокировке сделки.

Наряду с австралийской Canva, Figma является ведущим производителем облачных инструментов для дизайна. Они обещают более высокую производительность, чем программное обеспечение Adobe. В том числе, это касается и программы Photoshop, которая доминировала на рынке в течение многих лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2025581-sdelka-adobe-i-figma-na-20-mlrd-dollarov-stanet-predmetom-antimonopolnogo-rassledovaniya-v-es/