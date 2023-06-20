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Intel собирается строить новый завод в Израиле

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Офис компании Intel
Офис Intel. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Корпорация Intel планирует строительство нового завода в Израиле. Это решение является частью стратегии компании по диверсификации производственных мощностей и восстановлению лидерства в отрасли полупроводников. Intel стремится разместить свои производства за пределами Азии, а также укрепить свои позиции в производстве микросхем, передает Bloomberg.

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По заявлению министерства финансов и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, было достигнуто предварительное соглашение между Intel и правительством Израиля. Intel подтвердила свое намерение расширить производственные мощности в Израиле, хотя подробности сделки пока не разглашаются. Новое предприятие будет заниматься производством пластин, и Израиль уже является одним из ключевых поставщиков Intel в этой области.

Статус Израиля как привлекательной страны для инвестиций в области полупроводников подчеркивается оценкой стоимости сделки в 25 млрд долларов премьером Нетаньяху. Однако, согласно источникам Bloomberg, это число включает предыдущие инвестиции Intel на сумму 10 млрд долларов, сделанные в 2021 году. Это означает, что сумма новой инвестиции составляет 15 млрд долларов.

Расширение производственных мощностей в Израиле поможет компании Intel реализовать свои стратегические цели и укрепить свою позицию на рынке полупроводников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2025388-intel-sobiraetsya-stroit-novyy-zavod-v-izraile/

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