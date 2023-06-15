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Сделку Аctivision Blizzard и Microsoft временно заблокировали в суде в США

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Логотипы Microsoft Activision
Microsoft и Activision Blizzard. Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Сделка о приобретении компании-производителя видеоигр Аctivision Blizzard корпорацией Microsoft временно заблокирована федеральным судьей Калифорнии. По словам судьи, запретительный приказ необходим для сохранения статуса-кво, пока Федеральная торговая комиссия (FTC) оспаривает сделку, передает Bloomberg.

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FTC, которая всеми силами стремится заблокировать сделку, подала экстренное ходатайство о прекращении слияния. Как сообщил окружной судья США Эдвард Дж. Дэвила в федеральном суде Сан-Франциско, в настоящее время сделка заблокирована на пять дней, после чего суд рассмотрит возможность блокировки на более длительное время. Доказательное слушание по долгосрочному запретительному приказу назначено на 22 и 23 июня. Власти США не единственные, кто пытается оспорить сделку. Британские регуляторы также наложили вето на слияние, хотя Microsoft готовится обжаловать этот приказ.

Сделка на 69 млрд долларов столкнулась с жесткой антимонопольной проверкой по обе стороны Атлантики. Microsoft, производящая консоль Xbox, получила одобрение в Европейском Союзе, но Управление по конкуренции и рынкам Великобритании в апреле вынесло решение против поглощения, заявив, что игры Activision (в частности, Call of Duty) укрепят преимущество Microsoft над конкурентами в небольшой, но растущей индустрии облачных видеоигр.

В июне президент Microsoft Брэд Смит встречался с канцлером Великобритании Джереми Хантом, чтобы обсудить сделку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2024675-sdelku-activision-blizzard-i-microsoft-vremenno-zablokirovali-v-sude-v-ssha/

Автор: Дилара Аронова
Сделку Аctivision Blizzard и Microsoft временно заблокировали в суде в США

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