"Помочь цивилизации": новый гендиректор Twitter представила свой план развития соцсети

Линда Яккарино. Фото: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images

Новый руководитель Twitter Линда Яккарино представила свой план развития социальной сети, который получил название Twitter 2.0. По словам гендиректора, компания ставит перед собой задачу стать самым достоверным источником информации в мире, передает BBC.

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С тех пор, как Илон Маск приобрел Twitter в ноябре 2022 года, методы, с помощью которых в Twitter боролись с дезинформацией, подвергались всеобщей критике. Так, компания рассталась с топ-менеджером, который занимался вопросами безопасности. Кроме того, Twitter вышел из соглашения ЕС по защите от дезинформации.

В обращении к сотрудникам новый руководитель Twitter Линда Яккарино, которая сменила Маска на этом посту неделю назад, заявила, что Twitter должен преобразовать весь рынок соцсетей. По ее словам, это позволит цивилизации двигаться вперед за счет открытого обмена информацией и диалога, касающегося вопросов, которые волнуют абсолютно всех.

Рэй Ван, исполнительный директор исследовательской компании Constellation из Кремниевой долины, заявил, что Линда Яккарино определенно является тем человеком, который может уравновесить радикальные действия, предпринимаемые Маском. Кроме того, она может находиться в диалоге с владельцем платформы, поскольку тот уважает нового гендиректора и, возможно, будет прислушиваться к ее мнению.

По словам эксперта, перед Линдой Яккарино стоит еще одна сложная задача — вернуть доверие рекламодателей к Twitter и улучшить финансовое состояние компании. Однако для того, чтобы рекламодатели вернулись, им нужно знать, чего ожидать от Twitter. В этом плане Яккарино может стать для них более надежным партнером со стороны Twitter по сравнению с Маском.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2024553-pomoch-tsivilizatsii-novyy-gendirektor-twitter-predstavila-svoy-plan-razvitiya-sotsseti/