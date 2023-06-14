WSJ: Новый антимонопольный иск против Google готовит Еврокомиссия

Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью. Фото: Marlena Sloss/Bloomberg via Getty Images

Антимонопольные регулирующие органы ЕС рассматривают возможность завести новое дело против Google. Основания для разбирательства похожи на те, которые приводило Министерство юстиции США, обвиняя технологического гиганта в злоупотреблении своим положением на рынке цифровой рекламы, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Ожидается, что Европейская комиссия, главный антимонопольный регулятор ЕС, уже в среду, 14 июня, подаст официальную жалобу на Google, в которой будет указано, что компания злоупотребляет своим положением монополиста на рынке цифровой рекламы. Как сообщают источники The Wall Street Journal, Еврокомиссия хочет обязать Google распродать часть компаний, которые составляют рекламный департамент технологического гиганта.

Журналисты уточняют, что существуют и другие средства правовой защиты от антимонопольных действий, кроме продажи активов, однако от Google будут требовать именно этого, поскольку в настоящее время компания не демонстрирует каких-либо изменений в своей политике. Поэтому к ней будут применены самые жесткие меры.

Ожидается, что это дело будет похоже на иск, который был подан Министерством юстиции США в начале года. Тогда Google также обвинили в злоупотреблении своим положением на рынке. Минюст просит, чтобы федеральный суд запретил Google приобретать новые компании, разрабатывающие рекламные технологии. Ожидается, что антимонопольные расследования в США и ЕС могут продлиться дольше года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2024550-wsj-novyy-antimonopolnyy-isk-protiv-google-gotovit-evrokomissiya/