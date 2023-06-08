Использование устройств Huawei для сетей 5G могут запретить во всех странах ЕС

Huawei. Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

ЕС рассматривает вопрос об обязательном запрете для государств-членов на использование устройств компаний, которые предположительно могут представлять угрозу безопасности стран блока в сети 5G. К таким компаниям, в том числе, относится и китайский производитель смартфонов Huawei, передает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Как сообщают источники FT среди официальных лиц, этот шаг может быть сделан на фоне растущей обеспокоенности Брюсселя тем, что правительства некоторых стран затягивают решение этого вопроса. На сегодняшний день только треть стран ЕС запретила Huawei доступ к критически важным элементам связи 5G, несмотря на рекомендации Брюсселя исключить поставщиков с высоким уровнем риска из инвестиций в технологии. Об этом заявлял Тьерри Бретон, комиссар ЕС по внутреннему рынку.

Рекомендации, которые были единогласно приняты государствами-членами в 2020 году, варьировались от требований сертификации до диверсификации поставщиков. В руководстве не было запрета, но осведомленные люди заявили, что ЕС может ввести обязательный запрет для компаний, которые представляют угрозу безопасности блоку.

Еврокомиссия отказалась от комментариев. На следующей неделе исполнительный орган блока должен отчитаться о прогрессе в выполнении рекомендаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2023738-ispolzovanie-ustroystv-huawei-dlya-setey-5g-mogut-zapretit-vo-vseh-stranah-es/