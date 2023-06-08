Microsoft. Иллюстративное фото: Jeenah Moon/Bloomberg News

Microsoft оштрафовали на 20 млн долларов за хранение данных детей без согласия родителей. Федеральный закон США требует, чтобы поставщики онлайн-услуг для детей информировали родителей о том, что они собираются хранить данные маленьких пользователей, передает Quartz.

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В настоящее время Microsoft всеми силами стремится занять лидирующее положение среди компаний, занимающихся разработкой технологий искусственного интеллекта. Однако компании приходится отвлекаться на дела, связанные с защитой конфиденциальности данных детей в интернете. Технологическому гиганту предстоит выплатить 20 млн долларов за то, что компании не удалось получить согласие родителей на хранение личных данных детей, собранных с учетных записей, созданных до 2021 года.

Федеральная торговая комиссия (FTC) обнаружила, что Microsoft нарушила разделы 312.5 и 312.10 Закона "О защите конфиденциальности детей в Интернете". Документ запрещает недобросовестные или вводящие в заблуждение действия, связанные со сбором, использованием и/или раскрытием личной информации от детей и о детях в интернете.

Как утверждает FTC, компания незаконно собирала данные о детях, которые использовали игровую платформу Xbox. Согласие родителей запрашивалось только после того, как платформа собирала полные имена детей, даты рождения и адреса электронной почты для настройки учетных записей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2023737-microsoft-oshtrafovali-na-20-mln-dollarov-za-hranenie-dannyh-detey/