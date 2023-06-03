Американцы, открывшие депозит от Apple, жалуются, что не могут снять свои деньги

Офис Apple. Иллюстративное фото: Costfoto/Barcroft Media/Getty Images

Американские клиенты Apple, которые воспользовались новой функцией, позволяющей открыть сберегательный счет в рамках партнерства Apple и Goldman Sachs, заявили, что испытывают сложности со снятием своих средств. По словам потребителей, некоторым из них понадобились на это недели, передает The Wall Street Journal.

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Натан Такер из Атланты рассказывает, что пытался снять 1700 долларов со своего счета Apple с 15 мая. По его словам, каждый раз, когда он звонил в отдел обслуживания клиентов Goldman, его просили подождать еще несколько дней. Мужчина заявил, что ему удалось снять деньги утром, 1 июня, после того, как Goldman Sachs стало известно об обращении Натана к журналистам The Wall Street Journal.

Авторы статьи нашли и других людей, которые жаловались на такую проблему. По их словам, когда они обращались в службу поддержки Goldman Sachs, сотрудники банка давали инструкции, которые отличались друг от друга. Клиенты рассказывали, что иногда их деньги исчезали со счета Apple, но не отображались на том счете, куда они хотели их перевести.

В Goldman Sachs заявили, что не будут комментировать случаи конкретных клиентов, чтобы не нарушить их конфиденциальность. При этом в банке заявили, что реакция клиентов на возможность открытия сберегательных счетов для держателей Apple Card была превосходной и превзошла все ожидания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2023098-amerikantsy-otkryvshie-depozit-ot-apple-zhaluyutsya-chto-ne-mogut-snyat-svoi-dengi/