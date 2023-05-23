Илона Маска обвинили в "превращении офиса Twitter в отель"

Штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Департамент строительной инспекции Сан-Франциско (DBI) объявил о начале нового расследования в отношении Twitter на основании утверждения бывших сотрудников. Они заявляют, что гендиректор компании Илон Маск нарушил закон, заставляя их ночевать в офисе, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В жалобе, поданной шестью бывшими работниками компании, сказано, что Маск превратил офис компании в так называемый Twitter Hotel, не имея на это соответствующего разрешения. Обвинения отсылают к периоду в конце 2022 года, когда предприниматель только приобрел соцсеть, уволил больше половины сотрудников и поощрял переработку среди оставшегося штата работников. По словам сотрудников, люди были загружены настолько, что вынуждены были оставаться ночевать в офисе.

Это не первый случай, когда чиновники изучают действия Маска, который поощряет ночевку сотрудников в офисе. По закону его действия можно квалифицировать как использование коммерческого помещения для жилых целей, что является нарушением. Сам Маск утверждал, что DBI неправильно расставляет приоритеты и уделяет внимание не тем вопросам.

По его словам, власти Сан-Франциско атакуют компании, предоставляющие уставшим сотрудникам возможность отдохнуть, вместо того, чтобы сосредоточиться на обеспечении безопасности детей на площадках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2021546-ilona-maska-obvinili-v-prevraschenii-ofisa-twitter-v-otel/