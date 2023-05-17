Илон Маск заявил, что будет лично контролировать найм новых людей в Tesla

Илон Маск. Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg / Getty Images

Сотрудники Tesla получили электронное письмо от гендиректора компании Илона Маска, в котором тот заявил, что будет одобрять или не одобрять найм всех новых сотрудников и подрядчиков. Он заявил, что вице-президенты должны раз в неделю присылать ему список людей, которых они собираются нанять в компанию, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В электронном письме, которое получили сотрудники Tesla, Илон Маск выразил обеспокоенность по поводу текущей политики найма новых сотрудников и подрядчиков, которая действует в компании в настоящее время.

"Я хотел бы лучше понять, по какому принципу мы нанимаем новых людей. Поэтому вице-президенты должны еженедельно присылать мне список запросов на найм новых сотрудников", — говорится в письме.

Как поделился с журналистами один из работников Tesla, пожелавший остаться неназванным, очень многие в компании посчитали, что это письмо является признаком грядущего замедления найма новых людей. Кроме того, оно может означать, что после шести месяцев, в течение которых Маск был сосредоточен на своем новом приобретении (Twitter), он, наконец, вновь обратил внимание на положение дел в компании-производителе электрокаров.

В пятницу, 12 мая, Маск объявил, что покинет пост гендиректора Twitter. Эту должность вместо него займет Линда Яккарино, которая ранее работала директором по рекламе NBCUniversal. В прошлом месяце Tesla заявила о падении чистой прибыли в первом квартале 2023 года на более чем 20%, что привело к падению стоимости акций компании на 10%.

"Хорошо подумайте прежде чем отправить мне запрос на найм нового человека. Впредь никто не сможет присоединиться к Tesla, даже в качестве подрядчика, без моего личного одобрения", — говорится в электронном письме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2020744-ilon-mask-zayavil-chto-budet-lichno-kontrolirovat-naym-novyh-lyudey-v-tesla/