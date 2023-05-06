Первая забастовка за всю историю компании может начаться в Samsung

Samsung. Иллюстративное фото: Christopher Pike/Bloomberg via Getty Images

Профсоюз работников Samsung Electronics заявил, что сотрудники готовы остановить работу, если их заработная плата не будет повышена. Этот факт может стать первой забастовкой в истории южно-корейского технологического гиганта, передает CNBC.

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Национальный союз производителей электроники Samsung (NSEU) утверждает, что руководство Samsung исключило профсоюз из переговоров по заработной плате. NSEU, который заявляет, что представляет около 10 тысяч работников компании (9% от всей рабочей силы, задействованной в Samsung) потребовал, чтобы председатель правления компании Ли Джэ Ен вышел на переговоры с представителями профсоюза.

Лидер профсоюза Ли Хён Кук заявил, что все 10 тысяч сотрудников готовы начать забастовку. Однако все будет зависеть от того, насколько руководство компании будет готово выйти на переговоры по поводу повышения оплаты труда. По его словам, все потенциальные забастовщики искреннее готовы сесть за стол переговоров и обсудить все в конструктивном формате.

Руководство Samsung в настоящее время не выступило с комментариями. Если данная забастовка состоится, то она станет первой с момента основания компании в 1969 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2019534-pervaya-zabastovka-za-vsyu-istoriyu-kompanii-mozhet-nachatsya-v-samsung/