Xerox передала ученым лабораторию, в которой разработала первый ПК

Исследовательский центр Xerox в Пало-Альто. Фото: Xerox/Getty Images

Компания Xerox передала исследовательский центр в Пало-Альто (PARC) некоммерческому институту SRI International. В этой лаборатории были разработаны первый персональный компьютер, мышь и лазерный принтер, передает Quartz.

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Два инновационных центра Кремниевой долины объединяют усилия. Сотрудники Xerox и SRI International будут сотрудничать в части разработки технологий и научных исследований. При этом сама компания Xerox сосредоточится на развитии своих основных цифровых услуг. Около тысячи сотрудников PARC присоединятся к SRI и будут участвовать в разработке компьютерного зрения, искусственного интеллекта и машинного обучения. Обе организации десятилетиями работали в сфере инноваций, создавая технологии, которые определили всю эпоху интернета.

Корпорация Xerox основала PARC в 1970 году, собрав группу ученых, которые занимались инновациями в области компьютерных технологий. В течение следующего десятилетия PARC продолжила разработку первого персонального компьютера, Ethernet, графического пользовательского интерфейса, а также нескольких других революционных технологий. Первая компьютерная мышь и первый лазерный принтер также были созданы в этой лаборатории.

SRI International был впервые создан как Стэнфордский исследовательский институт в 1946 году. Его миссией было продвижение научных знаний. В 1977 году организация была переименована в SRI. В этой лаборатории было разработано цветное телевидение, банковские рекомендации для кодов SWIFT и технология, лежащая в основе Siri.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2018330-xerox-peredala-uchenym-laboratoriyu-v-kotoroy-razrabotala-pervyy-pk/