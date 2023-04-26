Apple выиграла антимонопольное дело против Epic Games

Apple. Иллюстративное фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Apple выиграла антимонопольное дело. Компанию обвиняли в том, что она не дает конкурентам продвигать свои продукты в AppStore. Апелляционный суд согласился с решением суда первой инстанции, принятым в 2021 году, передает The Washington Post.

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Федеральный апелляционный суд в понедельник нанес удар по попыткам Epic Games доказать, что Apple не дает сторонним приложениям продвигаться в AppStore. Данное решение может иметь серьезные последствия для всей технологической отрасли, где распространены иски против компаний, которых обвиняют в создании монополии.

Апелляционный суд 9-го округа США согласился с решением суда первой инстанции от 2021 года. Epic Games (создатель Fortnite) не смогла доказать, что политика Apple представляет собой антиконкурентное поведение и нарушает федеральное антимонопольное законодательство. Однако суд оставил в силе решение суда низшей инстанции о том, что Apple нарушила законы Калифорнии о конкуренции. Компания вынуждает разработчиков использовать службу обработки платежей Apple, не позволяя им сообщать клиентам о более дешевых альтернативах.

Решение апелляционного суда может нанести удар по попыткам федерального правительства оспорить монопольные действия компаний, сосредоточенных в Кремниевой долине. В настоящее время продолжается несколько подобных судебных разбирательств с технологическими гигантами, в том числе с Google и Meta.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2018154-apple-vyigrala-antimonopolnoe-delo-protiv-epic-games/