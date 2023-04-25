Сколько заработал гендиректор Google в 2022 году

Сундар Пичаи. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Доходы генерального директора Google Сундара Пичаи превысили 200 млн долларов в 2022 году. Согласно отчету о ценных бумагах, поданному компанией в пятницу, большая часть выплат пришлась на акции, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В прошлом году Пичаи получил 218 млн долларов в виде акций. Его годовая зарплата составляла два миллиона долларов с 2020 по 2022 годы, говорится в заявлении. Компенсационный пакет генерального директора также включал почти шесть миллионов долларов на личную безопасность в 2022 году. Согласно заявлению, другие руководители Alphabet и Google заработали примерно от 22 до 35 млн долларов в год на акциях.

Отчет появился в связи с тем, что Alphabet инициирует меры по реструктуризации затрат. Важной частью этих мер является сокращение сотрудников. Еще в январе было объявлено, что компания уволит 12 тысяч человек, что составляет примерно 6% всей рабочей силы. Тогда в служебной записке Сундара Пичаи, которая попала в руки журналистов, было сказано, что в последние годы компания активно увеличивала численность персонала, поскольку считала, что экономическая реальность будет благоприятной для развития бизнеса.

Однако условия настоящего времени говорят совсем о другом, поэтому сейчас руководство Google вынуждено прибегнуть к увольнениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2017983-skolko-zarabotal-gendirektor-google-v-2022-godu/