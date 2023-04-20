Meta готовится к сокращению инженеров

Штаб-квартира Meta. Иллюстративное фото: Josh Edelson/AFP via Getty Images

Meta готовится к новому раунду сокращений, которые в этот раз коснутся высококвалифицированного персонала. Часть инженеров и других технических сотрудников, участвующих в создании продуктов, будут уволены, передает The Washington Post.

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В настоящее время Meta, материнская компания Facebook и Instagram, находится в процессе глобальной реструктуризации и массовых сокращений. Ранее было объявлено, что увольнения коснутся десяти тысяч сотрудников.

В распоряжении журналистов The Washington Post оказалась внутренняя служебная записка, которую сотрудники получили от главы отдела кадров компании Лори Голер. В ней говорится, что компания в ближайшие дни начнет уведомлять о сокращении сотрудников технических подразделений.

Компания также готовится объявить о реорганизованных командах и управленческих иерархиях. Целью Meta является повышение эффективности. По словам Голер, затронуты будут команды, работающие над Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, а также подразделение виртуальной реальности Reality Labs.

"Это будет трудное время, поскольку мы прощаемся с друзьями и коллегами, которые так много сделали для Meta", — написала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2017389-meta-gotovitsya-k-sokrascheniyu-inzhenerov/