Microsoft и Amazon упрекнули в монополизации рынка облачных услуг

Девушка за компьютером. Иллюстративное фото: pexels.com

Регулирующие органы Великобритании упрекнули Microsoft и Amazon в монополизации рынка облачных услуг. Данное объявление может стать началом крупного антимонопольного расследования деятельности компаний, передает CNBC.

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Ofcom, британский регулятор в сфере телекоммуникационных услуг, опубликовал предварительные результаты маркетингового исследования, посвященного рынку облачных услуг. Ofcom запустил исследование рынка в сентябре. Регулятор ставит своей целью выяснить, создают ли компании, предлагающие общедоступную облачную инфраструктуру, какие-либо барьеры для более мелких фирм, предоставляющих такие же услуги.

"Предварительный вывод говорит нам о том, что конкуренция во многом обусловлена рыночными особенностями. Клиентам сложно переключаться между несколькими сервисами и использовать услуги нескольких поставщиков", — говорится в отчете Ofcom.

При этом, по данным регулятора, Microsoft и Amazon контролируют от 60% до 70% рынка, а доля Google составляет от 5% до 10% от общей доли рынка. Представители официального органа заявили, что компании могут использовать свое доминирующее положение на рынке, чтобы подавить более мелких конкурентов.

Франсиско Мингоранс, генеральный секретарь провайдеров облачных услуг в Европе, порекомендовал антимонопольным органам ЕС открыть официальное дело в отношении Amazon и Microsoft.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2015657-microsoft-i-amazon-upreknuli-v-monopolizatsii-rynka-oblachnyh-uslug/