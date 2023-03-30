Apple запустила функцию покупок в рассрочку

Офис Apple. Иллюстративное фото: Costfoto/Barcroft Media/Getty Images

Apple объявила об официальном запуске функции "купи сейчас-плати позже". Таким образом, владельцы iPhone и iPad смогут запросить рассрочку у приложения Wallet. Сумма кредитов будет варьироваться от 50 до тысячи долларов, передает The Washington Post.

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По данным Apple, в случае если клиенты получат одобрение на кредит, они смогут разделить сумму своей покупки на четыре части, которые они должны будут выплатить в течение шести недель без процентов и комиссий. Подать запрос на кредит можно будет через приложение Wallet. После одобрения клиент может сделать покупку в магазине, в котором принимают Apple Pay. Дальнейшие платежи в счет погашения долга должны быть осуществлены с привязанной дебетовой карты в Apple Wallet.

Однако новая опция появилась далеко не у всех владельцев iPhone и iPad. В компании заявили, что в настоящее время система случайным образом выбирает определенное количество пользователей, которым предлагает опробовать эту функцию. Остальным владельцам гаджетов Apple придется ждать широкомасштабного запуска функции Apple Pay Later, который обещают провести в течение следующих нескольких месяцев.

Покупки в рассрочку стали популярны во всем мире во время пандемии. При этом американцы стали все чаще использовать данный финансовый инструмент для покупки товаров первой необходимости. По данным Adobe Analytics, в январе и феврале доля покупок продуктов питания в рассрочку выросла на 40%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2014524-apple-zapustila-funktsiyu-pokupok-v-rassrochku/