Disney уволил сотрудников, отвечающих за метавселенную

Disney+. Иллюстративное фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Disney готовится к ликвидации подразделения, отвечающего за новые формы сторителлинга и потребительский опыт. Ранее было заявлено, что эти сотрудники занимаются разработкой новых историй, которые будут разворачиваться в метавселенной. В подразделении трудилось около 50 человек, передает The Wall Street Journal.

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Ликвидация данного отдела является частью крупной реструктуризации компании, в рамках которой в течение следующих двух месяцев будут уволены семь тысяч человек. Об этом сообщают собственные источники The Wall Street Journal. Подразделение, отвечающее за новые формы сторителлинга и потребительский опыт, должно было найти способ передавать сюжеты в интерактивном формате, используя для этого обширную библиотеку интеллектуальной собственности Disney.

Это подразделение возглавлял Майк Уайт, экс-руководитель отдела потребительских товаров Disney. Как сообщают источники, все 50 сотрудников нового подразделения на сегодняшний день потеряли работу, однако сам Уайат продолжает трудиться в Disney. Он был нанят в феврале 2022 года бывшим исполнительным директором Бобом Чапеком именно для развития метавселенной Disney. В ноябре на место Чапека пришел Боб Айгер, который ранее уже руководил Disney. Айгер также заявлял о необходимости развития направления метавселенных.

Однако медленный рост популярности метавселенных разочаровал многие технологические компании, которые делали ставку на этот формат развлечений. Возможно, именно эта тенденция заставила Disney отказаться от сотрудников, которые занимались разработкой этого направления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2014325-disney-uvolil-sotrudnikov-otvechayuschih-za-metavselennuyu/