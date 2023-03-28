Стоимость Twitter снизилась в два раза с тех пор, как Маск купил компанию

Логотип Twitter. Иллюстративное фото: Kena Betancur / VIEW press / Getty Images

Стоимость Twitter в настоящее время составляет 20 млрд долларов. Это вдвое меньше, чем 44 млрд долларов, за которые Илон Маск приобрел компанию в ноябре 2022 года. О новых данных относительно стоимости компании стало известно благодаря письму, которое получили сотрудники от руководства, передает

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Илон Маск заявил, что сотрудники получат вознаграждение в виде акций, стоимость которых рассчитана на основе общей стоимости компании в 20 млрд долларов. Предприниматель заявил, что с оптимизмом смотрит в будущее и уверен, что соцсеть достигнет максимальной точки своего развития.

"Я вижу трудный, но четкий путь развития. Он приведет нас к рыночной оценке более чем в 250 млрд долларов. Это означает, что акции, которые вы получили сегодня, в дальнейшем будут стоить в 10 раз больше", — сказал предприниматель.

Он также заявил, что в настоящее время Twitter перестраивается так быстро, что компанию можно рассматривать в качестве "обратного стартапа". По его словам, радикальные изменения необходимы, чтобы избежать банкротства.

Однако оценка в 20 млрд долларов является признаком проблем, с которыми Twitter столкнулся после того, как Илон Маск приобрел соцсеть. Многие крупные рекламодатели перестали сотрудничать с платформой. При этом именно рекламные контракты были основным источником дохода компании.

Также стало известно, что часть исходного кода Twitter просочилась в Сеть, что может стать причиной дальнейших проблем с безопасностью. В иске, который поступил в окружной суд северной Калифорнии, сказано, что человек или группа людей, известные под именем FreeSpeechEnthusiast, разместили фрагменты исходного кода Twitter на платформе GitHub. В настоящее время эта информация удалена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2014168-stoimost-twitter-snizilas-v-dva-raza-s-teh-por-kak-mask-kupil-kompaniyu/