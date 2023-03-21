Google отказывает в допвыплатам сотрудникам, уволенным во время отпуска

Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью. Фото: Marlena Sloss/Bloomberg via Getty Images

Google отказывается выплачивать положенные пособия сотрудникам, уволенным во время отпуска. Бывшие сотрудники технологической компании пытаются добиться справедливости на протяжении всего последнего месяца, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Более 100 бывших работников Google организовали группу под названием "Уволенные в отпуске". Они просят руководство компании заплатить им за те недели и месяцы, на которые им было разрешено уйти в отпуск до того, как в январе стало известно о массовых сокращениях в компании. В настоящее время им объявили, что уволенные получат только оговоренную оплату, а также стандартное выходное пособие.

Группа бывших сотрудников трижды за последний месяц направила письма своим экс-руководителям, в том числе гендиректору компании Сундару Пичаи и директору по персоналу Фионе Чиккони, но ответа ни от кого не получили. В эту группу входят люди, находящиеся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске по болезни и по личным обстоятельствам.

В январе Google заявила о сокращении 12 тысяч работников, что составляет около 6% рабочей силы компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2013603-google-otkazyvaet-v-dopvyplatam-sotrudnikam-uvolennym-vo-vremya-otpuska/