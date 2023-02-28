Netflix снизил стоимость подписки для клиентов из 30 стран

Netflix. Иллюстративное фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Netflix снизил цены на подписку для пользователей из 30 стран. Руководство стримингового сервиса пошло на этот шаг в стремлении привлечь новых подписчиков в условиях конкуренции с другими платформами, передает BBC.

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Цены на подписку Netflix были снижены в некоторых частях Азии, Европы, Латинской Америки, Африки к югу от Сахары и Ближнего Востока. Это произошло из-за роста стоимости жизни. Кроме того, Netflix сталкивается с усилением конкуренции со стороны других сервисов. Список стран, в которых плата за подписку была снижена, включает в себя Малайзию, Индонезию, Таиланд, Филиппины, Хорватию, Венесуэлу, Кению и Иран.

Сокращения распространяются на определенные тарифные планы, при этом в некоторых случаях плата за подписку снижается вдвое.

"Мы всегда ищем способы улучшить пользовательский опыт наших клиентов. Поэтому мы решили обновить цены на подписку в определенных странах", — сказал представитель Netflix.

Netflix, который сегодня работает более чем в 190 странах, столкнулся с усилением конкуренции со стороны других сервисов потокового вещания. В частности, Amazon, HBO и Disney. В прошлом году компания сократила несколько сотен сотрудников и запустила более дешевый вариант подписки с рекламой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2010966-netflix-snizil-stoimost-podpiski-dlya-klientov-iz-30-stran/