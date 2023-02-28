Илон Маск провел очередное сокращение в Twitter

Штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Илон Маск провел очередной раунд сокращений в Twitter в эти выходные. Часть сотрудников получила сообщение, в котором говорилось, что они больше не работают в компании. Однако точное количество уволенных сотрудников неизвестно, передает The Wall Street Journal.

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Как сообщают источники The Wall Street Journal, в эти выходные некоторые сотрудники Twitter получили сообщение, в котором говорилось: "Сегодня ваш последний день работы в компании". Они также обнаружили, что их рабочие электронные почты были заблокированы. Точное количество сокращенных сотрудников узнать не удалось. В Twitter не ответили на запрос о комментарии.

Илон Маск приобрел Twitter в конце октября 2022 года в рамках сделки на сумму 44 млрд долларов. С тех пор предприниматель пытается оптимизировать работу компании, чтобы сократить расходы. Ради этого также проводятся и массовые сокращения работников. Через неделю после того, как Маск приобрел компанию, примерно 50% сотрудников были уволены в рамках первого раунда сокращений.

В декабре Маск заявил, что в Twitter работает чуть более двух тысяч сотрудников по сравнению с восемью тысячами, которые трудились до его прихода к власти. Он также заявлял, что увольнения необходимы, поскольку компания теряет более четырех миллионов долларов в день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2010965-ilon-mask-provel-ocherednoe-sokraschenie-v-twitter/