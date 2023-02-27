Nokia впервые за 60 лет сменила логотип

Старый логотип Nokia. Иллюстративное фото: Igor Golovniov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Финская компания Nokia сменила логотип, а также обновила стратегию. Соответствующее сообщение от президента компании Пекки Лундмарка появилось в его блоге.

"Мы обновляем нашу стратегию и, в качестве ключевого фактора, мы также обновляем наш логотип.

Опираясь на дух предыдущего логотипа, мы сделали его более современным и цифровым, чтобы отразить нашу нынешнюю идентичность", – говорится в сообщении президента компании.

Лундмарк сообщил, что логотип представили на выставке в Барселоне, и сейчас его внедряют на всех сайтах и активах.

Новый логотип Nokia. Фото: nokia.com

Согласно информации на официальном сайте компании, Nokia имеет представительства в 130 странах. В бизнесе она – более 155 лет.

На сайте Techspot говорится, что Nokia была основана в 1865 году финским инженером Фредриком Идестамом и поначалу была обычной бумажной фабрикой на юго-западе Финляндии. Вскоре Идестам расширил производство до близлежащего города Нокиа. Так, в 1871 году родилось название "Nokia", вдохновленное этим местом.

В 2005 году Nokia продала свой миллиардный телефон, в 2007 году захватила 50-процентную долю мирового рынка.

Хотя 2007 год стал кульминационным для Nokia – в том году компания захватила 50-процентную долю мирового рынка – он также стал началом ее упадка в мобильном пространстве. До этого в 2005 году компания продала свой миллиардный телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2010919-nokia-vpervye-za-60-let-smenila-logotip/