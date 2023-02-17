Meta стала тратить больше денег на безопасность Цукерберга

Марк Цукерберг. Фото: Kevin Dietsch / Staff / Getty Images

Главный исполнительный директор Meta Марк Цукерберг стал тратить больше денег на собственную безопасность, несмотря на то, что ранее он объявил 2023 год "годом эффективности". Он заявлял, что компания должна сократить расходы и работать быстрее, передает Bloomberg.

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Meta, материнская компания Facebook и Instagram, увеличила расходы на личную безопасность Цукерберга до 14 млн долларов в 2023 году по сравнению с 10 млн долларов, которые выделялись на эту статью в последние несколько лет. Об этом стало известно после публикации отчета регулирующих органов.

Эта сумма не включает в себя другие расходы на безопасность, которые компания выделяет специально для Цукерберга. В прошлом генеральный директор сталкивался с критикой за то, что тратит на безопасность больше, чем другие руководители технологических компаний.

При этом Meta пытается сократить расходы за счет широкомасштабного сокращения рабочих мест. Так компания пытается отреагировать на снижение доходов от рекламы и большие расходы на развитие метавселенной. Цукерберг заявил, что 2023 год станет для компании "годом эффективности", подразумевая, что Meta будет разумно распределять расходы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2009657-meta-stala-tratit-bolshe-deneg-na-bezopasnost-tsukerberga/