Илон Маск в 2022 году направил на благотворительность меньше денег, чем в 2021 году

Илон Маск. Фото: Al Drago / Bloomberg / Getty Images

Илон Маск заявил, что пожертвовал 1,9 млрд долларов в виде акций Tesla на благотворительность в 2022 году. Это меньше, чем в 2021 году и во многом связано с тем, что в течение прошлого года предприниматель продавал акции Tesla для того, чтобы выкупить соцсеть Twitter, передает The Wall Street Journal.

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Исполнительный директор Tesla, сообщил, что в прошлом году пожертвовал примерно 1,9 млрд долларов в виде акций компании-производителя электрокаров, что меньше его объема пожертвований в 2021 году. Однако стоит учитывать, что в 2022 году Маск несколько раз продавал акции Tesla. Благотворительные пожертвования Маска в 2021 году оценивались в 5,7 млрд долларов. Tesla не ответила на просьбы прокомментировать, какая благотворительная организация или организации получили эти акции.

В настоящее время Маску принадлежит около 13% акций Tesla. В прошлом году он продал свои активы примерно на 23 млрд долларов, чтобы вложить их в Twitter. Миллиардер купил социальную сеть прошлой осенью за 44 млрд долларов.

Акции Tesla упали на 65% в прошлом году, что стало худшим годовым показателем за всю историю компании, которая потеряла около 675 млрд долларов рыночной стоимости. В декабре Маск уступил неофициальный титул самого богатого человека в мире французскому миллиардеру Бернару Арно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2009500-ilon-mask-v-2022-godu-napravil-na-blagotvoritelnost-menshe-deneg-chem-v-2021-godu/