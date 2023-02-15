Apple пытается договориться с Еврокомиссией и избежать штрафа в 39 млрд долларов

Офис Apple. Иллюстративное фото: Costfoto/Barcroft Media/Getty Images

Apple всеми силами пытается избежать штрафа в 39 млрд долларов, который могут наложить на компанию в ЕС. Европейские антимонопольные регуляторы утверждают, что компания препятствует доступу сторонних разработчиков к финансовым технологиям Apple, передает Quartz.

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Как сообщают СМИ, руководство Apple встретится с антимонопольными органами ЕС за закрытыми дверями, чтобы обсудить доминирующее положение Apple Pay на рынке финансовых технологий. Компания из Купертино постарается убедить высокопоставленных чиновников Еврокомиссии в том, что Apple не препятствует доступу конкурирующих компаний к финансовым технологиям в рамках популярной мобильной операционной системы iOS.

Комиссия предъявила обвинения в адрес Apple в мае 2022 года, обвинив компанию в использовании доминирующего положения на рынке для подавления конкуренции. По их мнению, компания делает это с 2015 года, с момента запуска Apple Pay.

"Apple ограничила доступ третьих лиц к ключевым технологиям, необходимым для разработки конкурирующих мобильных кошельков на устройствах Apple", — говорится в заявлении комиссара ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Встреча, которая, как ожидается, пройдет 14 февраля, станет последним шансом для Apple прийти к соглашению с регулирующими органами перед судебным разбирательством. Если вина компании будет доказана, то Apple грозит штраф в размере до 10% от мирового оборота, что составляет примерно 39,4 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2009305-apple-pytaetsya-dogovoritsya-s-evrokomissiey-i-izbezhat-shtrafa-v-39-mlrd-dollarov/