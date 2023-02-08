Цены на iPhone в Китае снизились из-за падения спроса

iPhone. Иллюстративное фото: Piyas Biswas / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Крупные ритейлеры Китая снизили цены на премиальные модели iPhone 14 Pro из-за падения спроса на смартфоны в стране. Вторая по величине экономика мира традиционно считалась одним из основных потребителей продукции Apple, передает CNBC.

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Apple жестко контролирует цены на свою продукцию в Китае и редко позволяет сторонним ритейлерам делать такие крупные скидки. В прошлый раз компания разрешила розничным продавцам снизить цены в июне 2020 года, после того как Китай возобновил торговлю во время борьбы с первой вспышкой COVID-19.

В этот раз снижение цен произошло после серьезного спада на китайском рынке смартфонов в 2022 году. По данным IDC, в 2022 году поставки смартфонов достигли 285,8 млн штук, что на 13,2% меньше по сравнению с прошлым годом. По данным IDC, поставки Apple iPhone в Китае в 2022 году упали более чем на 4% в годовом исчислении.

Apple также сообщила, что общие продажи компании за последний квартал 2022 года были примерно на 5% ниже, чем в 2021 году, что стало причиной первого годового снижения продаж с 2019 года. Компания также столкнулась с серьезными сбоями в работе крупнейшего в мире завода по производству iPhone, которым управляет компания Foxconn. Фабрика пострадала от вспышки COVID-19, а рабочие протестовали против задержки выплаты премий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2008363-tseny-na-iphone-v-kitae-snizilis-iz-za-padeniya-sprosa/