Apple снова стала лидером мирового рынка смартфонов

Офис Apple. Иллюстративное фото: Costfoto/Barcroft Media/Getty Images

Apple установила новый рекорд лидерства в области мировых продаж смартфонов в 2022 году. Компания пережила тяжелый для отрасли год лучше, чем конкуренты, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По новым оценкам Counterpoint Research, технологический гигант из Купертино получил 85% операционной прибыли и 48% выручки от мировой продажи смартфонов. Это новый максимум, которого удалось достичь компании, которая 15 лет назад вышла на рынок смартфонов. С тех пор флагманский продукт Apple, смартфон iPhone, лидирует по популярности среди потребителей.

В 2022 году мировые поставки смартфонов сильно упали. Особенно в Китае. Из-за этого снизилась прибыль большинства компаний. Apple и Samsung были единственными крупными брендами, зафиксировавшими рост выручки всего на 1% каждый. По данным исследовательской фирмы, прибыль Apple была бы еще выше, если бы она смогла отгрузить больше премиальных устройств в последнем квартале 2022 года.

Результаты Apple в 2022 году были достигнуты, несмотря на худшие праздничные показатели за четыре года после того, как перебои с поставками и ослабление экономики нанесли ущерб доходам от iPhone. В прошлом квартале особенно сильно пострадали продажи iPhone и Macbook. Карантинные ограничения, связанные с COVID-19 в Китае, усугубили проблемы Apple, затруднив поставку достаточного количества самых популярных версий iPhone.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2007918-apple-snova-stala-liderom-mirovogo-rynka-smartfonov/