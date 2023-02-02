Гендиректор Intel снизил на 25% свою зарплату

Офис Intel. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Зарплата генерального директора Intel станет меньше на 25%. Компания-производитель микрочипов пытается выжить в условиях падения выручки и неустойчивой экономики. Ожидается, что сэкономленные деньги помогут Intel восстановиться после кризиса, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Главный исполнительный директор Пэт Гелсингер уменьшил свою базовую зарплату на 25%. Сотрудники, которые являются непосредственной частью его команды, будут получать на 15% меньше. Менеджерам высшего звена сократят зарплату на 10%, а вознаграждение менеджеров среднего звена уменьшится на 5%.

"Поскольку мы продолжаем бороться с макроэкономическими препятствиями и работаем над сокращением затрат в компании, произошли корректировки программ вознаграждений сотрудников на 2023 год. Эти меры необходимы для ускорения нашей трансформации и реализации нашей долгосрочной стратегии", — говорится в заявлении Intel.

На прошлой неделе компания объявила, что первый квартал 2023 года станет одним из самых тяжелых за всю 50-летнюю историю Intel. Ужесточение конкуренции и резкое падение спроса на персональные компьютеры повлияли на прибыль Intel. При этом в компании заявили, что продолжат выплачивать дивиденды акционерам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2007599-gendirektor-intel-snizil-na-25-svoyu-zarplatu/