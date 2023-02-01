Прокуроры в США заявили, что Apple нарушает права сотрудников

Apple. Иллюстративное фото: An Xin / Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Политика Apple в отношении сотрудников была признана незаконной прокурорами Национального совета по трудовым отношениям США (NLRB). Они считают, что технологический гигант нарушает права сотрудников, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Пресс-секретарь NLRB Кайла Бладо заявила, что "различные правила работы и запреты, связанные с конфиденциальностью", налагаемые компанией, могут нарушать права сотрудников. По ее словам, Нацсовет также решил, что компания Apple (в том числе руководители высшего уровня) нарушает Национальный закон о трудовых отношениях. Если Apple не примет соответствующие меры, то на компанию будет подана жалоба.

Расследование прокуроров основано на заявлениях, поданных в 2021 году бывшими сотрудниками Apple Эшли Йовик и Шер Скарлетт. Скарлетт обвинила компанию в запрете на обсуждение заработной платы, графика работы и других условий найма.

Трудовое законодательство США защищает права работников на общение друг с другом и участие в коллективных действиях по рабочим вопросам. Жалобы, поданные прокурорами NLRB, рассматриваются судьями по административным делам, решения которых могут быть обжалованы членами совета по труду в Вашингтоне. У агентства нет возможности налагать штрафы или привлекать руководителей к ответственности. Однако NLRB может приказать компаниям изменить политику в отношении сотрудников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2007440-prokurory-v-ssha-zayavili-chto-apple-narushaet-prava-sotrudnikov/