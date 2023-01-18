Экс-работникам Twitter запретили подавать в суд на компанию

Twitter. Иллюстративное фото: Pexels

Суд запретил некоторым бывшим сотрудникам Twitter подавать коллективные иски против компании. Оказалось, что эти люди ранее подписали соглашение с компанией о том, что будут решать все спорные вопросы в арбитражном суде, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Группа уволенных сотрудников Twitter вынуждена будет отозвать иск против бывшего работодателя. Окружной судья США Джеймс Донато удовлетворил прошение Twitter о том, что пять экс-сотрудников компании должны будут пройти через частный арбитраж. Эти люди подали иск о неправомерном увольнении. Однако каждый из них ранее подписал соглашение с компанией, согласно которому им придется решать споры в закрытом режиме с частным судьей.

При этом судья не отклонил их коллективный иск. Он отметил, что трое других бывших сотрудников Twitter, которые заявили, что отказались от подписания этого соглашения во время работы в компании, присоединились к иску после того, как он был подан.

Массовые увольнения в Twitter случились после того как компанию купил Илон Маск. Он сразу приступил к реализации плана по сокращению сотрудников и уволил 3700 работников по всему миру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2005636-eks-rabotnikam-twitter-zapretili-podavat-v-sud-na-kompaniyu/