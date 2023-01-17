Alibaba привлекла ученых для урегулирования отношений с властями Китая

Иллюстративное фото: Chukrut Budrul/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Alibaba привлекает ученых для восстановления репутации компании в глазах китайских властей. Компания пытается смягчить регулирование и возместить убытки, с которыми столкнулась в последнее время, передает Financial Times.

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Китайские ученые опубликовали исследование и представили отчеты в поддержку компании властям Пекина, а также Государственной администрации по регулированию рынка, которая в 2021 год наложила на Alibaba рекордный штраф за нарушение антимонопольного законодательства.

Компания предоставила ученым деньги, данные и возможность взять любое интервью, которое необходимо для их исследования. Также Alibaba пообещала профинансировать будущие проекты ученых. От исследователей требовалось, чтобы они проанализировали положительный вклад компании в развитие бизнес среды и китайского общества в целом.

В Китае ученые могут выступать в качестве посредников между частным сектором и правительством, помогая формировать политику посредством подготовки публичных документов или представления закрытых отчетов для высокопоставленных партийных чиновников Коммунистической партии.

Как сообщают источники FT, исследователи предлагают ослабить регулирование компании. Также ученые подчеркнули, что технологии и операционные возможности Alibaba помогают развитию малого бизнеса и отраслей, связанных с электронной коммерцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2005475-alibaba-privlekla-uchenyh-dlya-uregulirovaniya-otnosheniy-s-vlastyami-kitaya/