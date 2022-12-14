Илон Маск распустил Совет доверия и безопасности в Twitter

Илон Маск. Фото: Gotham/Getty Images

Илон Маск распускает Совет доверия и безопасности в Twitter. Этот шаг оставляет открытым вопрос, каким образом компания собирается в дальнейшем строить коммуникацию с гражданским обществом, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Как сообщают источники The Wall Street Journal, члены Совета доверия и безопасности получили электронное письмо о роспуске органа в понедельник вечером. Совет был создан для того, чтобы консультировать компанию в вопросах соответствия контента политике компании. Например, он отслеживал контент, который разжигает межнациональную рознь.

"По мере того, как Twitter переходит в новую фазу развития, мы пересматриваем то, как информация извне влияет на разработку продуктов и политику компании. В рамках этого процесса мы решили, что Совет доверия и безопасности — не лучшая структура для этого", — говорится в электронном письме компании.

Представители Twitter не ответили на запрос журналистов о комментарии.

С тех пор как Илон Маск купил Twitter, было неясно, какую роль будет играть Совет доверия и безопасности в дальнейшем. В прошлом месяце Twitter отложил регулярное заседание Совета до 15 декабря.

На прошлой неделе компания перенесла дату на понедельник. Но вместо заседания стало известно о роспуске Совета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2001334-ilon-mask-raspustil-sovet-doveriya-i-bezopasnosti-v-twitter/