Disney+ добавил новую бюджетную подписку с рекламой

Disney+. Иллюстративное фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Walt Disney представила новую версию подписки на свой стриминговый сервис Disney+. Теперь пользователи могут выбрать более дешевый тариф с рекламными вставками. Однако компания ввела строгие ограничения для рекламного контента, передает Bloomberg.

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Согласно политике компании, промо-контент для Disney+ не должен включать в себя рекламу алкоголя, а также политическую рекламу и рекламу конкурентов. Рита Ферро, президент Disney Media по рекламе заявила, что стриминговый сервис уже заключил более 100 контрактов на рекламу.

Среди компаний, рекламу которых будут видеть подписчики Disney+, есть финансовые организации, розничные сети и автопроизводители.

Новая версия подписки Disney+ включает в себя просмотр четырех минут рекламы в час. Подписка с рекламой будет стоить восемь долларов. Это на три доллара меньше, чем обычная подписка, без рекламы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2000874-disney-dobavil-novuyu-byudzhetnuyu-podpisku-s-reklamoy/