Netflix даст подписчикам возможность влиять на производство фильмов и сериалов

Здание Netflix в Голливуде. Фото: AaronP/Bauer-Griffin/GC Images

Netflix позволит нескольким тысячам подписчиков со всего мира влиять на производство контента, который выпускает стриминговый сервис. Подписчики смогут заранее посмотреть фильмы и сериалы, которые Netflix готовит к выпуску, и сказать, что именно стоит в них изменить, передает

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Как сообщают источники The Wall Street Journal, в 2021 году Netflix дала небольшой группе подписчиков из США возможность заранее посмотреть фильм "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо. Компания получила отзывы, что фильм получился слишком серьезным, и по совету подписчиков добавила в него больше комедийных элементов. После того, как "Не смотри вверх" был опубликован на платформе, фильм побил рекорд по просмотрам и даже был номинирован на "Оскар". При этом критики отнеслись к картине прохладно.

Теперь, по данным источников, Netflix планирует сильно расширить группу людей, которые получат право предварительно отсматривать контент и давать свои комментарии. Ожидается, что в следующем году это право получат десятки тысяч пользователей по всему миру.

Аудитория Netflix составляет 223 млн человек. Компания старается вовлекать пользователей в производство контента, чтобы удерживать имеющуюся базу подписчиков и привлекать новых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1999903-netflix-dast-podpischikam-vozmozhnost-vliyat-na-proizvodstvo-filmov-i-serialov/