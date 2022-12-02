Цукерберг вслед за Маском раскритиковал Apple

Марк Цукерберг. Фото: Kevin Dietsch / Staff / Getty Images

Марк Цукерберг заявил, что Apple слишком сильно контролирует рынок мобильных приложений. По его словам, устройства для виртуальной реальности могут стать альтернативой для разработчиков, которые сейчас зажаты в рамки, диктуемые производителем iPhone, передает The Wall Street Journal.

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Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что Apple имеет слишком большое влияние на экосистему мобильных приложений.

"Apple позиционирует себя как единственную компанию, которая способна в одностороннем порядке контролировать, какие приложения будут попадать в устройства пользователей. Я не думаю, что эта стратегия соответствует целям устойчивого развития", — заявил Цукерберг.

Он отметил, что устройства виртуальной реальности Meta предлагают больше свободы разработчикам, позволяя им, например, расширять доступ потребителей к приложениям через магазины по своему выбору.

Заявление Цукерберга последовало за публичным обращением Илона Маска к Apple, в котором новый владелец Twitter спрашивал, почему компания-производитель iPhone перестала размещать рекламу в его соцсети.

Он также заявил, что Apple грозит удалением Twitter из App Store. Однако в среду Маск сообщил, что разногласия между Apple и Twitter улажены после того, как он встретился с руководителем Apple Тимом Куком. По словам Маска, Кук заверил его, что Apple никогда не собиралась удалять Twitter из App Store.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1999732-tsukerberg-vsled-za-maskom-raskritikoval-apple/