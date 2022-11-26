Евросоюз обеспокоен закрытием офиса Twitter в Брюсселе

Логотип Twitter. Иллюстративное фото: Kena Betancur/VIEW press

Закрытие брюссельского офиса Twitter вызывает опасения у официальных лиц ЕС по поводу дальнейшего соблюдения платформой строгих правил блока в отношении контента в соцсетях, передает Financial Times.

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Twitter распустил офис компании, располагавшийся в Брюсселе. Джулия Мозер и Дарио Ла Наса, которые отвечали за цифровую политику Twitter в Европе, покинули компанию на прошлой неделе. Мозер и Ла Наса следили за тем, как компания соблюдает Кодекс ЕС о дезинформации и закон о цифровых услугах, который вступил в силу на прошлой неделе.

Другие руководители Twitter из брюссельского офиса покинули компанию в начале месяца во время общекорпоративных сокращений, в результате которых было уволено около половины сотрудников.

Мозер и Ла Наса отказались от комментариев. Twitter не ответил на запросы о комментариях. Закрытие офиса Twitter в Брюсселе демонстрирует глобальную тенденцию, наблюдающуюся в технологическом секторе. Сокращение персонала ради экономии ресурсов даже путем риска, что такие сокращения приведут к угрозе безопасности компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1998923-evrosoyuz-obespokoen-zakrytiem-ofisa-twitter-v-bryussele/